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  4. 24 Temmuz 2020 16:01

Kılıçdaroğlu'ndan Lozan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan Lozan paylaşımı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması'nın 97. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı..

"ATATÜRK'Ü VE İNÖNÜ'YÜ MİNNETLE ANIYORUM"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı: "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

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