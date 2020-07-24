Kılıçdaroğlu'ndan Lozan paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması'nın 97. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı..

"ATATÜRK'Ü VE İNÖNÜ'YÜ MİNNETLE ANIYORUM"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı: "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."