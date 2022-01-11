Kılıçdaroğlu'ndan MHP, AK Parti ve Erdoğan'a ağır suçlama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti iktidarını, MHP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirerek: "Devleti kim soydu? Araştıralım diyoruz, hayır araştırmayın diyorlar. Siz o soyguncuların ortağı mısınız?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sert sözlerle eleştirdi.

TBMM'ye sundukları yasa teklifinin reddedilmesini işaret eden Kılıçdaroğlu "AKP ve MHP'nin milletvekilleri fakirin, fukaranın yanında değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak hukuk diyecekler, 84 milyon insan soyuluyor. Devleti kim soydu? Araştıralım diyoruz, hayır araştırmayın diyorlar. Siz o soyguncuların ortağı mısınız?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Dün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. 2021 tablosuyla ilgili kapanan gazeteler var, işsiz kalan 12 bini aşkın basın emekçisi, gözaltına alınan mahkum edilen gazeteciler, saldırıya uğrayan gazeteciler, gazetecileri hedef alan polis şiddeti, habere erişimin kamu gücüyle engellenmesi...

Siyasetçiler için aslında basın özgürlüğü kadar kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü biz siyasetçiler Türkiye genelinde hatta dünyada nelerin olup bittiğini belki yeteri kadar öğrenemeyebiliriz. Hele bugünkü medya bize bütün doğruları araştırır ve önümüze koyar. Biz de gerçekleri öğreniriz. bir yerde birinin hakkı mı yenildi, siyasi otorite müdahale edip o haksızlığı gidermek için. Ama siz tek sesli bir basın yaratırsanız o zaman haksızlığı gideremezsiniz. Siyasetçinin alkışa değil sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Buradan basın dünyasına da bir şeyler söylemek isterim. Hiç meraklanmayın az kaldı, kim olursa olsun hangi kalem olursa olsun, ahlaklı davrandıkları sürece basın özgürlüğünü görecekler, biz de o eleştirilerden ders almasını bileceğiz

"ENGELLİLERE KADROLARINI VERECEĞİZ"

Mağdur olan, hak arayan bir grubumuz var; engelliler. Engellilerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet, sakatların toplum hayatına uyumunu sağlamak zorundadır. Binlerce genç istihdam edilmiyor. O kadroları bütün engellilere hakkaniyet içerisinde teslim edeceğiz.

AKP ve MHP'nin milletvekilleri fakirin, fukaranın yanında değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak hukuk diyecekler, 84 milyon insan soyuluyor. Devleti kim soydu? Araştıralım diyoruz, hayır araştırmayın diyorlar. Siz o soyguncuların ortağı mısınız?

"DEVLET YÖNETİLMİYOR"

Şu anda devlet yönetilmiyor. Hükümet çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Adalet, devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetim istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.

"HER YERDE ADALETSİZLİK VAR"

Yargının en tepesindeki başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı da adaletsizliği söylüyor.

Evet, temel bir meselemiz var. Adaleti sağlamazsınız devleti yönetemezsiniz, güveni sağlayamazsınız, bir araya gelemezsiniz, toplumsal bilinciniz gelişmez. Devletin dini adaletse bunların yaptığı ne? Her yerde adaletsizlik var.

"MİLLETİME ŞİKAYET EDİYORUM"

20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Milletime şikayet ediyorum. Hem hak, hukuk diyecekler; bu milleti kim soydu? Siz ortak mısınız onlara?

Soygunun arkasında duran, koruyan AK Parti'nin ve MHP'nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan sizi bu kardeşiniz kurtaracaktır.

"FATURASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN 107 BİN KİŞİNİN DOĞALGAZI KAPATILMIYOR"

2019 yılında Ankara'da 74 bin 61 kişinin doğalgazı faturasını ödeyemediği için kapatılmış. 2020 yılında 74 binden 87 bin 626'ya çıkıyor. 2021'in ilk 8 ayında 107 bin 679 oluyor.

Saray ve şürekasına sormak zorundayız. Beyefendi sen orada rahat oturuyorsun, bir elin yağda bir elin balda, kira vermiyorsun, doğalgaz, su, elektrik vermiyorsun... Doğalgaz faturasını ödeyemediği için 107 bin kişinin doğalgazı kapatılıyor. Kim onların yanında olacak? Biz olacağız.