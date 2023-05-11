Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Halil İbrahim soframız İnce'ye hep açıktır" dediğini ifade etti.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla bazı siyasiler hakkında iddialar ortaya atan bir hesaptan Muharrem İnce’yi hedef alan paylaşımlar yapılarak İnce'ye ait olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşıldı.

Yapılan kumpas çalışmasının ardından açıklama yapan İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz?" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin konuştu.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz şunları aktardı,

"Kılıçdaroğlu'na şunu sordum. İnce'ye geçmiş olsun demediğiniz yönünde eleştiriler var ne diyorsunuz.

Şöyle cevap verdi: "Bugün rahatsızlandı haberini aldıktan sonra kendisine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Şimdi ulaşabildim. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Diğer konuya pek değinmek istemiyorum. Bunu yapanlar şantajcıdır, montajcıdır.Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

Halil İbrahim soframız İnce'ye hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun yer soframıza değişimi birlikte getirelim bu ülkeye. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün basın açıklaması yapacağı öğrenildi.