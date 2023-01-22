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Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. e

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, suikasta ilişkin "4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız" dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Etiketler sinan ateş chp kılıçdaroğlu
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