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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 3 Aralık'ı bekleyin

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 3 Aralık'ı bekleyin
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Dünkü grup toplantısında "Ey dünya, sen de 3 Aralık'ı bekle" diyen Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda yine 3 Aralık vurgusu yaptı.

"Kılıçdaroğlu aday olacak mı" sorusu gündemdeki yerini korurken CHP lideri uzun süredir dillendirdiği 3 Aralık tarihine ilişkin yeni bir paylaşımla dikkatleri çekti. Gönderiye yalnızca "3 Aralık." notunu düşen Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda "rekabet" vurgusu yer aldı.

 "EY DÜNYA! GÖZLERİMİZE BAK"
"Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz" sözleriyle başlayan videoda CHP'nin logusunda yer alan 6 okun yol aldığı görülüyor.

Bu sırada Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, demokraside, özgürlüklerde, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz!" seslendirmesi duyuluyor.

Video "3 Aralık'ı bekleyin" çağrısıyla ise sona eriyor.

Etiketler 3 aralık kılıçdaroğlu
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