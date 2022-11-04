Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" yorumuyla yüklediği videoda İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında yer alan Chelsea'den seslendi. "Türkiye'den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler; gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler." diyen Kılıçdaroğlu, "Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şuan. Ne yaptığınızı, ne yapacağınız gayet iyi biliyorum" diye konuştu.

CHP lideri yüklediği videoda aynı zamanda gençlere de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun! Ve göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kişisel hesabından yayınladığı yeni videoda gençlere "Parayı buldum" diye seslenerek, Londra'da yatırım bankaları ile görüştüğünü söyledi. Kılıdaçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şuan"

"Bu aralar ortamı bulandırmak için, aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York'taki gökdelenlerde, bazen Man Adası'ndaki banka hesaplarında.

Ama aile demişken bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran, bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler; gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun.

Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şuan. Ne yaptığınızı, ne yapacağınız gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp paklayıp günlerce aklıyorsunuz, sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi?

"Parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum"

Hazinemizin bir kuruşu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi. Bakın sevgili halkım, bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki, kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımıza ise meth'in, uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye.

Diğer Türkiye ise, temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren, yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye'de baronlara, mafyaya, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok. Olmayacak da zaten. İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum.

Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? pic.twitter.com/UWaYWWUbpH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022

"Gençler, ihtiyacınız olan parayı buldum"

Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşam ise 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim.

Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun! Ve göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi."

Randevu vermişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları devam ediyor. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere” notunu düşmüş ve saat 22:00 için randevu vermişti.