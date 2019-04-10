Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya 7 maddelik çağrı

İYİ Parti lideri Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. 7 madde halinde YSK'ya çağrı yapan Kılıçdaroğlu ''Yüksek Seçim Kurulu (YSK), alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir'' ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi:

''Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Çok acı bir olay. Seçim yapıldı itirazlar yapıldı. Şimdi biz bu seçimi nasıl iptal ettirebilirizin arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. YSK tekrar toplanıyor 7 madde halinde YSK'yı göreve çağıracağım.

1. madde YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.

2. madde YSK seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

3. madde YSK iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

4. madde YSK demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

5. madde YSK hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

6. madde YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

7. madde İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.''

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