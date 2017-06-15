Kılıçdaroğlu'nun ''adalet yürüyüşü'' afişi olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için bugün Ankara'dan İstanbul'a uzanan bir yürüyüş başlatacağını açıkladı.

"KİMSE GELMESE DE BEN YÜRÜYECEĞİM"

Yürüyüş Ankara Güvenpark'tan başlayıp, İstanbul'da Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinde son bulacak. Yürüyüş için elinde sadece "adalet" yazılı bir pankart olacağını belirten CHP lideri, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Kimin benim arkamda olacağını bilemem. İster bir kişi olsun, ister on bin kişi. Ben yürüyeceğim" dedi.

CHP Genel Merkezi ise Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için bir afiş hazırlayarak Twitter hesabından yayınladı. Ancak afişte kullanılan fotoğraf, sosyal medyada tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Afişte 29 Ekim 2013'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanıldı. Ancak fotoğraftaki Kılıçdaroğlu ve arkasındaki kalabalık asker grubuna odaklanılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Twitter'da afişe ilişkin yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Neden arkada asker olan bi görsel kullandınız?

-Darbe tehdidinde bulunuyor



-TSK fotoğrafıyla darbe çağrısı mı yapılıyor ? Bu fotoğraf özellikle mi seçildi ?