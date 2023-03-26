Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim tahmini

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin tahmini ortaya çıktı.

Seçimlere iki aydan az süre kala bir yandan ittifak dağılımları konuşulurken bir yandan da adaylar üzerine yapılan anketler gündemdeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin üzerinden 20 gün geçti.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde hızlanacak kampanya sürecini, “Az miting, çok ziyaret” sözleriyle anlatan yakın çalışma ekibi, siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini, ardından birçok kente gidileceğini anlatıyor.

'YÜZDE 56 İLE BİTER'

Gazete Duvar'da yayımlanan 'Duvar Arkası' köşesinde yer alan kulis bilgilere göre, kampanya süresince kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine mesajlar içeren etkinlikler yapılması, illerde kanaat önderleri ile buluşmalara devam edilmesi de bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibine göre Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse “Bu seçim yüzde 56 ile biter” deniliyor...

Gazete Duvar