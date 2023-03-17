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Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi

Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret etmesi planlanıyordu ancak ziyaret ertelendi.

HDP’den yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadesi kullanıldı.

Etiketler chp hdp kemal kılıçdaroğlu ziyaret cumartesi günü
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