Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandığın sonuçları açıklandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisi 1'inci çıktı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.
DHA
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