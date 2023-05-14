Erdoğan'ın sandığından hangi aday çıktı? İşte sonuçlar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde siyasilerin oy kullandığı sandıklardan hangi adayın isminin çıktığı belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Seçim heyecanı sürerken siyasilerin oy kullandığı sandıklardan hangi adayın isminin çıktığı belli oldu.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN "ERDOĞAN" ÇIKTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.



NUREDDİN NEBATİ

Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan 153

Kemal Kılıçdaroğlu 146

Sinan Oğan 19

Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

DERYA YANIK

Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 183, Kemal Kılıçdaroğlu'na 98, Sinan Ogan'a 28 ve Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

MAHMUT ÖZER

AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 327 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıktı. Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıkarken, Sinan Oğan'a 19 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 2 boş oy çıktı.

ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı.