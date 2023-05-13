Kızılay'dan istifa eden Kerem Kınık'tan 14 Mayıs paylaşımı

Deprem felaketi sonrası çadır sattıkları gerekçesiyle eleştirilen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti. Kınık, yarın yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık dün istifa ettiğini duyurdu.

"ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM"

İstifa haberi yankı uyandırırken Kınık, sosyal medya hesabından yarın düzenlenecek seçimlere yönelik paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.

Kınık, paylaşımında desteğinin nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

Davası Hak, milleti adına fedakarca yüklendiği derdi sahici bir lider



Siyaset ve yönetim metodu erdemli, sonuç odaklı, çevik ve test edilmiş



Dünyanın tartışmasız en tecrübeli ve başarılı liderlerinden biri, çok sayıda ulusal ve uluslararası karmaşık krizi yönetmiş sakin, kesin inançlı, istişareye açık, akılcı ve cesur bir lider



Köklü ve yaklaşılması riskli sorunlarla açıktan yüzleşebilen, yanlış olduğunu anladığı hususlardan vazgeçebilen, eksiklikleri kabul edip helallik isteyen, hakkı ve haklıyı ise sonuna kadar savunan cesur ve mütevazı bir insan



Doğuştan gelen özellikleri ve hayatı boyunca verdiği mücadelenin ona kattıkları ile rakip ve düşmanlarının dahi takdir ettiği, onu destekleyenlerin ise hayranlık bağı kurduğu, ekibini vizyonuna kalpten inandırabilen karizmatik bir lider



Alçakgönüllü, olgun, merhametli, güvenilir, karşısındakini dinleyen, ona değer verdiğini hissettirebilen, duyarlı, sezgi gücü yüksek, zeki, çalışkan ve girdiği her yarışı bileğinin hakkı ile kazanmış bir insan



Türkiye'nin ayağına bağlanmış askeri, bürokratik, ideolojik, aristokratik ulusal ve küresel tüm vesayet prangalarından ülkeyi özgürleştirmiş, kendisini yok etmek için uluslararası destekle yapılan askeri darbeyi milletinin gücü ile savuşturmuş mücadeleci bir lider



Yaptığı yönetişim reformu ile devlet ve siyaseti millet ve onun değerleri ile yakınlaştıran, siyasi paradigmayı kökünden değiştirip milletin değerlerine savaş açarak küresel vesayet ve yerli işbirlikçi güç koalisyonları sayesinde iktidarı ele geçirme yolunu kesin olarak kapatan bir devrimci



70'lerin 80'lerin 90'ların dünyasında ülkeler büyürken darbe ve baskılarla geri bıraktırılan Türkiye'ye 20 yılda çağı yakalattıran bir hizmet eri



İnsanına öz güven kazandıran, inancının izzeti ile küresel zulüm düzenine başkaldıran, sadece milletimize değil dünya mazlumlarına da cesaret ve umut veren gerçek bir yeryüzü lideri



Ülkemizin bu fırtınalı dünyada tam da bu dönemde usta bir kaptana ihtiyacı var, Erdoğan yeryüzünün bir değeridir ve bu değerin kıymetini dünya bilmektedir, biz de bilelim. Rabbim doğrularla beraberdir.