KONDA Araştırma'dan erken seçim kehaneti: 2023 seçimleri zamanında olmayacak

KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sözcü HaftaSonu'ndan Fatma Vurgun'a erken seçim ve Z kuşağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekir Ağırdır, gelecek seçimlerde oy kullanacak genç nesille ilgili de çarpıcı tespitler yaptı. “Sizce, gelecek seçimlerde sonucu Z kuşağı mı belirleyecek” sorusuna Ağırdır, şu cevabı verdi:

“Z kuşağı, Y kuşağı gibi kavramlara benim itirazım var. Bu, batıda geliştirilmiş bir teori ve kendine göre bir açıklayıcılığı elbette var. Ama bizdeki mesele doğum tarihi değil. Gerçek açıklayıcı olan şey, çocukluğu benim gibi kasabada geçen ya da sizin gibi metropolde geçenler arasındaki fark. Çoklu kültürün içine doğmak yani nerede yaşadığın daha belirleyici oluyor. Buradan baktığımızda Türkiye'deki seçmenin 3'te 1'i metropollerde doğup büyümüş. Geleneksellik, ataerkillik, kadın meselelerini üreten bir takım olgular ya da dini referanslar metropollerde doğan kuşaklar için aynı ağırlıkta, anlamda değil.

‘YÜZDE 50'Sİ UMUDUNU KAYBETMİŞ’

Bizim araştırmalarımıza göre bu insanlar hiyerarşik ve katı yapılara rıza göstermiyor, itiraz ediyorlar. Bu kadar katı hiyerarşik düzenle sorunları var. Okulda öğretmenin anlattığı ya da ders kitaplarında yazan doğruların değil, internette yazanların da doğru olabileceğini görüyor. Bu insanların yüzde 50'den fazlası siyasi aktörlerden, ülkenin geleceğinden umudunu kesmiş. Sandığa zaten yarısı gitmek istemiyordu şimdiye kadar. Giderlerse de ataerkil düzene ya da bu kontrollü düzene itiraz etmek için gidecekler. Önümüzdeki seçimlerde ne kadarının sandığa gittiği belirleyici olacak. Daha özgürlükçü ve birey olmayı savunan partilere oy verecekler.”

ERKEN SEÇiM OLABiLiR Mİ?

Ağırdır'ın, “Önümüzdeki yıllarda siyasette bizi neler bekliyor” sorusuna da cevabı şöyle oldu: “2020 başlarken siyasi gerilimlerin artacağını söylemiştim. 2021 yılında da bu gerilimler yoğun olacak. Olağan koşullardan bakıldığında erken seçim olacağını sanmıyorum. Erken seçim olması için ön koşullar var.

Birinci koşul, iktidarın yönetim sisteminde hakimiyetini kaybetmiş olması gerekir. Yanlış ya da doğru yönetiyorlar tartışılır ancak devlet dediğimiz mekanizmaya hakimler.

İkinci koşul, muhalefet öyle güçlenmiştir ki parlamentoda ya da siyaset zemininde iktidarın yönetme kapasitesi daralıyordur. Ancak muhalefette bir güçlenme söz konusu değil.

Üçüncü koşul ise iktidar sokaktaki hayatı yönetemiyordur. İşte burada bazı belirtiler var. Pandemi, pandemiye eşlik eden ekonomik kriz, dış politikadaki gerilimler gibi. Ama muhalefet güçlü olmadığı için iktidar seçim mecburiyetinde hissetmiyor kendisini. O nedenle 2021 yılında da bu tartışmalar çok sert olacak. 2022 yılına geldiğimizde evet, erken seçim olabilir. Ancak ben, 2023 seçimlerinin normal zamanında olacağını sanmıyorum.”