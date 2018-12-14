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  4. 14 Aralık 2018 09:20

Koray Aydın'dan istifa mı edecek ?

İYİ Partili Koray Aydın istifa edeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Koray Aydın'dan istifa mı edecek ?
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dün akşam Ülke TV’de yayımlanan ‘Sıra Dışı’ adlı programa katılan Turgay Güler, Aydın'ın istifa edeceğini öne sürmüştü.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aydın şunları dedi:

"Basın ahlakı nedir bilmeyen ve kalemini iktidara kiralayan bir sözde gazetecinin şahsım hakkında ortaya attığı “istifa” iddiası tamamen asılsızdır, yalandır ve iftiradır.

Anlaşılan o ki; başlattığımız İYİ’lik mücadelecisinin Türk Milleti nezdinde teveccüh bulmuş olması ve yaklaşan yerel seçimlerde bu teveccühün zirve yapacağının anlaşılması, bu zavallı trolleri rahatsız etmiş görünüyor.

Ama hiç kusura bakmasınlar! Haksızlığı, yalanı, iftirayı ilke edinmiş olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz! Herkes bilsin ki; İYİ’lik mücadelesinin bir parçası olmaya devam edeceğim.Görevimin başındayım, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yerel seçimlere kilitlenmiş durumdayım."

 

koray aydın , iyi parti , istifa
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