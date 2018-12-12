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  4. 12 Aralık 2018 19:51

Kritik görüşmeden ittifak çıktı !

İYİ Parti'den bir heyet ittifak görüşmeleri kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP ve İYİ Parti'nin heyetler arası yaptığı görüşmeden ittifak çıktı.

Kritik görüşmeden ittifak çıktı !
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CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.

KORAY AYDIN'DAN AÇIKLAMA
Görüşme sonrası açıklama yapan İYİ Partili Koray Aydın, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil." dedi.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA ÇIKTI

CHP ile İYİ Parti arasında gerçekleşen ittifak görüşmelerinde kritik saatler yaşandı. Gün boyu heyetler görüştü. CNN Türk'ün haberine göre, akşam saatlerinde ittifak konusunda uzlaşma sağlandı. Kılıçdaroğlu ile Akşener 20.00'de görüşecek.
 
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek.

ittifak , chp , iyi parti
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