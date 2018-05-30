Kritik MGK sona erdi... İşte alınan kararlar

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK 3 saat 15 dakika sürdü. MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.15'te başladı.
3 saat 15 dakika süren toplantı sona erdi. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
MGK SONUÇ BİLGİRGESİ AÇIKLANDI
24 Haziran seçimleri için alınan önlemler konuşuldu. Suriye ve terörle mücadele konuları görüşüldü.
MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi
AA