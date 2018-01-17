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  4. 17 Ocak 2018 21:22

Kritik MGK sona erdi ! İşte flaş kararlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası flaş açıklamalar yapıldı.

Kritik MGK sona erdi ! İşte flaş kararlar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, sona erdi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

MGK'da Afrin operasyonu hazırlıkları görüşüldü.

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

MGK bildirisi: "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir."

YPG'ye verilen silahlar hızla geri alınmalı.

Yılın ilk MGK toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin'e yönelik operasyon ve 19 Ocak'ta sona erecek olan OHAL'in 6. kez uzatılmasına ilişkin alınacak karar.

MGK'nın ardından toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da OHAL'in uzatılmasına ilişkin MGK'nın tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun da diğer önemli gündem maddesi Suriye'de terör örgütü PYD-YPG'nin bulunduğu Afrin'e yönelik operasyon olacak.

 

AA

erdoğan , mgk , ohal , afrin
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