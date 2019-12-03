Londra'da Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye geldi.

İngiltere'de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan burada İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.