MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını açıkladı

TV5'te Kulis Ankara programının konuğu olan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık 5-6 aydır sistemin restore edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyor." dedi. Kulat, kamuoyu araştırmalarında parlamenter sisteme dönülmesine büyük bir desteğin olduğunu da belirtti.



TV5'te Mustafa Yılmaz'ın 'Kulis Ankara' programına konuk olan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık 5-6 aydır sistemin restore edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kulat, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sunulurken stratejiler geliştirilip bu stratejileri bakanlıklar uygulayacak şeklinde söylendi. Şu anda strateji de geliştirilmiyor. Bakanlar, milletvekilleri ile uyumlu çalışıyorlar. Daha kötüsü bakanların siyasete katkısı olmuyor. Çünkü bakanları toplum tanımıyor." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI NIN 50+1'İ YAKALAMA ŞANSI YOK

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir çalışma var. Bu çalışma sadece restore etmekle sınırlı kalmayacak." diyen Kulat, "Türkiye'de yeni sistem artık partilerin oy oranından daha önemli, yani ittifakların oy oranını önemseyen bir sistem haline geldi." şeklinde konuştu.



Kulat, "Şu anda Türkiye'de kendiliğinden oluşmuş ittifak sistemi ortaya çıktı. Bu ittifakın bir tanesi Cumhur ittifakı şu anda yaptığımız kamu araştırmalarında 50+1'i bulma şansı olmadığını gösteriyor. Cumhur İttifakının motivasyonu sağlayan tek bir şeyi var iktidarı korumak, karşısında Millet ittifakı var farklı görüşlere, farklı fikirlere sahip ama bu partileri bir arada tutan farklı motivasyonlar var. 1 iktidarı devirme motivasyonu İstanbul seçimleriyle de buna inanmaya başladı. 2 güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek bu konuda muhalefetin hepsi aynı düşünüyor." ifadelerini kullandı.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME CİDDİ DESTEK VAR”

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme kamu araştırması yaptıklarını ve bu doğrultuda çok ciddi şekilde bu sisteme destek olduğunu kaydeden Kulat, "Hatta bu destek Cumhur ittifakının içerisindeki bir kısım seçmen tarafından da destekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde vekiller arasında sistemle ilgili bir oylama yapılsa 550 milletvekili parlamenter sistem sistem ister 50 tane vekilde kararsız oy kullanır." dedi.

“TOPLUM BAKANLARI TANIMIYOR”

Kulat sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık 5-6 aydır sistemin restore edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sunulurken stratejiler geliştirilip bu stratejileri bakanlıklar uygulayacak söylendi. Şu anda stratejide geliştirilmiyor. Bakanlar, milletvekilleri ile uyumlu çalışıyorlar. Daha kötüsü bakanların siyasete katkısı olmuyor. Çünkü bakanları toplum tanımıyor.