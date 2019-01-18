Man adasının faturası 1 milyon lirayı aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminata karşılık İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdığı bedel, 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

460 BİN TL YATIRDI

Davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları nedeniyle Anadolu 20. Asliye Hukuk ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ödemeye mahkum edildiği toplam 320 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu'nun avukatının talebini yerinde görerek, söz konusu bedeli İcra Müdürlüğüne teminat olarak yatırması için süre verdi. Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 460 bin 435 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesine yatırdı.

1 MİLYON 369 BİN LİRA OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle 3 ayrı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lira teminat bedelini 18 Eylül 2018'de İstanbul 3. İcra Dairesine yatırmıştı. Bu yatırılan bedelle birlikte Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı tazminat miktarı bir milyon 369 bin 788 liraya ulaştı. Söz konusu 5 ayrı tazminat davasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde, söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına verilecek. Tazminatları ödeyebilmek için evini sattığı bilinen Kılıçdaroğlu için her CHP'li vekilin maaşındın 5 bin TL kesinti yapılması kararı alınmıştı.

BİRÇOK DAVAYI KAYBETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı. 28 Kasım 2017'de 197 bin lira, 21 Kasım 2017'deki iddiaları nedeniyle 359 bin, Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada 142 bin, Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada ise 130 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti.