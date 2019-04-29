Mansur Yavaş özeli kaldırdı !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye yemekhanesinde bürokrat ve personel ayrımını kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, Başkan Mansur Yavaş'ın daire başkanları ile yaptığı istişarelerin ardından alınan kararla, bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı. Yemekhanede bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.

Yeni düzenleme ile herkes için eşit koşullarda yemek imkanı sağlanıyor.

Yemekhanede eski sistemde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

Mansur Yavaş’ın hamlesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun antrikot sözlerini hatırlattı. İmamoğlu, kendisi için antrikot, personel için musakka hazırlandığını öğrenince, “Herkes aynı yemeği yiyecek, ayrıcalık yok. Birini antrikot, diğerine musakka olmaz. Eşit olacak” şeklinde çıkış yapmıştı.