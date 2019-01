Mansur Yavaş'tan 81 İl Anadolu Bahçesi Projesi

CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ortak adayı Mansur Yavaş, Ardahan Dernekler Federasyonu’nun Gölbaşı’nda hizmet veren bir tesiste düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine katılım sağladı. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile birlikte yemeğe katılım sağlayan Yavaş’a Ardahanlıların ilgisi büyük oldu.



BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığı, Ardahan Halk Oyunları gösterisi ile başlayan gece, Ardahan yöresel türkülerini seslendiren koronun sahne alması ile devam etti. Mansur Yavaş, Rıfkı Güvener ve Yetkin Öztürk, koronun şarkılarına birlikte eşlik ederek “tek vücut olma” mesajı verdi. Koronun seslendirdiği “Hoş gelişler ola” türküsünde ise tüm salon kırmızı beyaza büründü.



“81 İL ANADOLU KÜLTÜR BAHÇESİ PROJESİ”

Açılış konuşmasını yapan Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, katılımından dolayı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Yavaş ise konuşmasında, “Ülkemizin her köşesi bir cennet. Her ilin kendine has bir kültürü var. Hep diyorum, 81 ilimiz bir çiçek, Ankara ise bu çiçeklerden oluşan bir buket gibidir. Biz, tüm hemşehri oluşumlarına kendi kültürlerini yaşatmaları ve gelecek nesillere aktarmaları için destek olacağız. ‘81 İl Anadolu Bahçesi Projesi’ bunun en iyi örneklerinden birisi olacak. Her ilin konağını, o ilin temsilcileri yönetecek. Buradan söz veriyorum, seçilirsem bu proje çerçevesinde yapılacak olan Ardahan Konağı’nın yönetimini de Federasyonumuza devredeceğiz” dedi.



“MANSUR YAVAŞ SÖZÜ”

Yavaş’ın konuşmasının ardından yeniden söz alan Federasyon Başkanı Ergüder Şimdi’nin, “Başkanım bir kez daha duymak istiyoruz, söz mü?” diye sorması üzerine Mansur Yavaş’ın yüksek sesle “Söz… Mansur Yavaş Sözü” cevabını vermesi, salonda büyük bir alkışa ve coşku yaşanmasına neden oldu.