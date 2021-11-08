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Mansur Yavaş'tan, kendisi hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde konuştu.

Kendisi hakkında yolsuzluk iddialarına sert tepki gösteren Yavaş, iddia sahiplerine savcılığa gitmesini söyledi. 

 Yavaş, ''Namuszlu insanlar savcılığa gider. Bir iddianız var, dedikodu üretmez. Ben savcılığa tıkır tıkır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Bıktık bu çamur atmalardan. Faaliyet Raporları'nda bizle ilgili tüm iddiaları bu ekranda vereceğim. Bir tane mi soruşturma olmaz?'' diye konuştu. 

Etiketler mansur yavaş yolsuzluk iddia
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