Mazbata iptali sonrası işten çıkarmalar başladı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından belediyede bazı görevlendirmeler yapılmıştı.

Buna göre; İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi’nden beri danışmanlığını yapan deneyimli gazeteci Murat Ongun, İBB’de “Basın danışmanı” olarak görevlendirilmişti.

MAZBATA İPTAL EDİLDİ, İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından İmamoğlu’nun mazbatası da iptal edildi.

İBB Başkanlığına ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oturdu.

Mazbatanın iptal edilmesinin ardından İBB’deki işten çıkarmalar yaşandı. İlk işten çıkarılan ise İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun oldu.

Ongun'un ardından diğer danışmanlar da kovuldu.

İşte Ongun'un işine son verilmesinin belgesi: