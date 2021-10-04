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Meclis gündemine sunuldu: Karavanda ÖTV iniyor

Meclis gündemine sunuldu: Karavanda ÖTV iniyor

Pandemiyle birlikte talep patlaması yaşanan karavan pazarında, ÖTV oranının yüzde 220'den yüzde 45'e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, Meclis gündemine alındı.

1 Ekim'de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi yer aldı.

Motorlu karavanda ÖTV, yüzde 80'den yüzde 140'a, son olarak da yaklaşık 7 ay önce yüzde 220'ye çıkarılmıştı.

Etiketler Meclis ÖTV
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