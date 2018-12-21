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  4. 21 Aralık 2018 23:19

Mehmet Özhaseki'den Gökçek çıkışı

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özhaseki'den Gökçek çıkışı
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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki Melih Gökçek'in kendisine desteğini çekmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Özhaseki; AK Parti'nin Ankara'daki yerel seçim hazırlıkları ve kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlarken Melih Gökçek'in kendisi için paylaştığı destek tweetlerini silmesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

 "SAYIN MELİH GÖKÇEK'LE İLK GÖRÜŞMEMİZDE KONUŞACAĞIZ BUNU"

Özhaseki, "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. CHP'nin yandaş gazetesi mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar bu işe. (Tweetleri neler sildi?) Onu konuşmadık. İlk görüşmemizde konuşacağız." dedi.

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