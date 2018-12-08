Melih Gökçek Ankara'nın son oy oranlarını paylaştı

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine çok konuşulacak tweetler attı. Gökçek, Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı. "Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

1️⃣MANSURCULAR TUTTURMUŞLAR BİR TERANE.

MANSUR YAVAŞ GÖKÇEK’E KARŞI % 44 OY ALDI...

ŞİMDİ YARIŞA % 44’LE BAŞLIYOR...

TAM BİR ALGI OPERASYONU...

AMA ÇOK APTALCA BİR YAKLAŞIM...

NİYE Mİ?

İŞTE İSPATI...➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Aralık 2018

2️⃣BEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA

5 KEZ SEÇİM KAZANDIM.

İŞTE ALDIĞIM OYLAR;

1994 % 27.2

1999 % 34

2004 % 55

2009 % 38.5

2014 % 45

YANİ HER SEÇİMDE DEĞİŞİK SONUÇ...

YANİ OY HİÇBİR SEÇİMDE ÇANTADA KEKLİK DEĞİL,..

ÇIKAR DA, İNER DE.

MİLLETİ ENAYİ YERİNE KOYMAYIN➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Aralık 2018