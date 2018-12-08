Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak
Konya'dan kahreden şehit haberi
Konya'dan kahreden şehit haberi
Vergi rekortmeni iş adamı gözaltında
Vergi rekortmeni iş adamı gözaltında
Facebook’a 10 milyon euro para cezası
Facebook’a 10 milyon euro para cezası
AK Parti'de sürpriz istifa ! O isim istifa etti
AK Parti'de sürpriz istifa ! O isim istifa etti
Gece kulübünde korkunç olay: 6 ölü, 100 yaralı
Gece kulübünde korkunç olay: 6 ölü, 100 yaralı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Üniversiteyi yasa boğan ölüm ! Herkes oraya koştu
Üniversiteyi yasa boğan ölüm ! Herkes oraya koştu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Aralık 2018 11:07

Melih Gökçek Ankara'nın son oy oranlarını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden Melih Gökçek, Ankara'daki son seçim anketi sonuçlarını Twitter'dan paylaştı.

Melih Gökçek Ankara'nın son oy oranlarını paylaştı
A+ A-

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine çok konuşulacak tweetler attı. Gökçek, Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı. "Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

ak parti , ankara , mehmet özhaseki , yerel seçimler , melih gökçek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM