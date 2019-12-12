Melih Gökçek'ten ''Manuel Masöz'' açıklaması

Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş'ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın 3 bin 800 TL maaşla başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi.

Melih Gökçek sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla skandala cevap verdi.

Gökçek, "Benim parasını belediyeden verip yanımda bir masör çalıştırmam haysiyetsizliktir. Bunu söyleyip ispat etmeyenler de haysiyetsizin önden gidenidir." dedi.

Melih Gökçek'in paylaşımları şöyle: