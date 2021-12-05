Meral Akşener: Bedenim üzerinden vurula vurula bir hal oldum

İYİ Parti lideri Akşener, kendisinin de birçok şeye maruz kaldığını belirterek, "Bedenim üzerinden vurula vurula bir hal oldum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek üye katılım töreninde konuştu. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne de değinen Akşener'in konuşmasında kadın hakları vurgusu öne çıktı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne de değinen Akşener, "Her türlü konunun, kadının bedeni, saçı, başı, davranışı hayatı üzerinden tanımlandığı bir Türkiye... Modernleşme, cumhuriyet tarihi, cumhuriyet üzerindeki kavga kadının üzerinden... Her iki taraftan da çekilen kafa kafaya vurulmaya çalışan ama buna da direnen kadınlarımız..." ifadelerini kullandı.

'ADAMLARIN TÜMÜ KADINLARI ÖZNE YAPARAK BİRBİRİYLE KAVGA ETTİ'

"Bu adamların tümü kadının tercihleri üzerinden, kadınları özne yaparak birbirleriyle kavga etti. Keşke adamlar üzerine, adamlar kavga edebilseydi" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'BEDENİM ÜZERİNDEN VURULA VURULA BİR HAL OLDUM'

"Ben bir kadın politikacı ve genel başkan olarak yine bugün bedenim kaşım gözüm üzerinden vurula vurula bir hal oldum. Manevi manada söylüyorum. Benim üzerimden dövülen kadınlarımız var. Nelere direndiğinizi biliyorum Allah razı olsun. Hiçbir ülkede kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı bir dönemde bu hakkı hakkın kabulü olarak rahmetli Atatürk tarafından teslim edildiği bir gün bugün. Türk kadını ister Osmanlı’nın son dönemi ister Cumhuriyetin başı üstüne düşen her şeyi yapmıştır ve zannedilenin aksine politik bir duruşu da vardır. İstiklal mücadelesi esnasında müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin batı kanatlarında Avrupa şehirlerini bildiri yağmurlarına tutarak oradaki parlamento ve halkı Türkiye lehine davranmalarına zorlamışlardır. Bunlardan sonra da Atatürk kadınların hakkını teslim etmiştir. Hakkı hakka teslim etmiştir. Sene-i devriyemiz kutlu olsun."

'SEÇİM ZAMANI 'OHH' ÇEKEREK OY ALDIĞI BİR DÜZENİ YIKTIK'

Annesinin kendisine, "Kızım rahatları bozuyorsunuz" dediğini aktaran Akşener, "İnsan odaklı, seçmen odaklı siyaset uzun bir zamandır yapılmıyordu. Neden birbirimize kötü baktığımız, niçin birbirimize küstüğümüzün belli olmadığı, buna karşılık muhteremlerin seçim zamanı 'Ohh' çekerek oy aldığı bir düzeni yıktık biz" dedi.