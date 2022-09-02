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Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Şanlıurfa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunun geçişi sırasında bir partilinin aracı başka bir otomobile çarptı.

Şanlıurfa’da partisinin ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İl ve İlçe Başkanları’ toplantısına katılmak için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından davul-zurna ve meşale yakılarak karşılandı.

Akşener, toplantının yapılacağı otele hareket etti. Akşener’in konvoyunun geçişi sırasında üzerinde İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığı afişi bulunan otomobil, önündeki plakası öğrenilemeyen başka bir araca çarptı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Toplantı salonu girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektiren Akşener, halkın talep ve sıkıntılarını dinledi. Toplantı basına kapalı devam etti.

DHA

Etiketler meral akşener konvoy kaza
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