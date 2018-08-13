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  4. 13 Ağustos 2018 15:23

Merkel’den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, ''Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Merkel’den flaş Türkiye açıklaması
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de yaşanan döviz hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, Türkiye'de ekonomik istirarsızlığın kimsenin çıkarına olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili soruyu yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza" şeklinde konuştu.

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