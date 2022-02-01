Metropoll Araştırma’dan elektrik zammı anketi: Sonuçlar Cumhur İttifakı'nı üzecek!

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından elektrik zamlarıyla ilgili yapılan anketi paylaştı.

Metropoll, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını yayımladı. Elektrik zammının mercek altına alındığı bölümde katılımcılara, "Yeni yılda elektrik başta olmak üzere pek çok ürüne zam yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.

Halkın yüzde 13,2'si, zammın beklediği oranda olduğunu söylerken, yüzde 79'u ise, beklediklerinden yüksek olduğunu söyledi. Yüzde 6,4'lük kesim ise, "Beklediğimizden azdı" dedi.

Parti tabanlarında bakıldığında, AK Parti seçmeninin yüzde 65'i, MHP seçmeninin yüzde 77'si zammı beklediğinden fazla bulduğunu söyledi.

Araştırmada, "Bütün siyasi parti tabanlarının elektrik tamlarına tepkisi büyük oranda benzerlik gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu. Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.