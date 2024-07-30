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MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı

MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmaları tüm hızıyla sürerken MetroPoll tarafından yapılan "ekonomi" anketinin ardından "bugün seçim olsa" anketi sonuçları da açıklandı.

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, yeni anket sonuçlarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, soruya AK Parti yanıtını verenlerin oranı yüzde 26,1, CHP diyenlerin oranı yüzde 33,8 oldu.

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,32, CHP'nin oyu 25,41 olmuştu.

İşte Özer Sencar'ın açıkladığı anket sonuçları:

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmaları tüm hızıyla sürerken MetroPoll tarafından yapılan "ekonomi" anketinin ardından "bugün seçim olsa" anketi sonuçları da açıklandı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmaları tüm hızıyla sürerken MetroPoll tarafından yapılan "ekonomi" anketinin ardından "bugün seçim olsa" anketi sonuçları da açıklandı.

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