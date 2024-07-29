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MetroPoll'ün son anketi aç.ıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde

MetroPoll'ün son anketi aç.ıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde
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MetroPoll Araştırma tarafından yapılan AK Parti iktidarının ekonomi yönetimiyle ilgili kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. AK Parti seçmeni de MHP seçmeni de iktidara kırık not verdi.

Metropol Araştırma, seçmenin Türkiye'de ekonomi yönetiminin nasıl bulduğuna yönelik yaptığı anketin sonuçlarını duyurdu.

12-16 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelindeki 28 ilde 1699 kişiyla yapılan ankete göre, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı 16.3 düzeyinde kaldı.

Ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 81.3 oranında ezici bir çoğunluğa ulaştı. 

Kötü yönetildiğini düşünenlerin 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde oy verenlere göre oranlarında da çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre, AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yüzde 63.1'i de ekonominin kötü yönetildiğini kabul etti.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'ye oy verenlerdeyse bu oran yüzde 67.6'ya yükseldi.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sonuçları "Cumhur İttifak’ı seçmenleri dahil tüm toplum ekonominin iyi yönetilmediği konusunda ittifak etmiş görünüyor" ifadeleriyle değerlendirdi

MetroPoll Araştırma tarafından yapılan AK Parti iktidarının ekonomi yönetimiyle ilgili kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. AK Parti seçmeni de MHP seçmeni de iktidara kırık not verdi.

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