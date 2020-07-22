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  4. 22 Temmuz 2020 18:20

MGK toplantısı sona erdi! Toplantı sonrası kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sonrası , "Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MGK toplantısı sona erdi! Toplantı sonrası kritik açıklamalar
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşti. MGK toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır.

* Ermenistan'ın mütecaviz tutumu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır. 

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