MHP grup toplantısı iptal edildi! Sebebi belli oldu
MHP'nin haftalık grup toplantısı, önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), bu haftaki grup toplantısı iptal edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bugün görülmemesi dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre; MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi.
İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı öğrenildi.
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