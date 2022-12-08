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MHP'de istifa! İstanbul İl Başkanı istifa etti

MHP'de istifa! İstanbul İl Başkanı istifa etti
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MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. 2018 yılından beri yürütmekte olduğu görevini bıraktığını belirten Gür, şu ifadeleri kullandı;


“Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz.”

Etiketler Birol Gür mhp istifa mhp istanbul il başkanı
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