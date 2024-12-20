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MHP'nin planı diyerek açıkladı: ''Öcalan'ı salıp, Erdoğan'ı yeniden seçtirecekler''

MHP'nin planı diyerek açıkladı: ''Öcalan'ı salıp, Erdoğan'ı yeniden seçtirecekler''
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Türkiye Ekim ayından bu yana MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı ve her açıklamasında da sözlerinin arkasında olduğunu söylediği "Gelsin TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" açılımını konuşurken, CHP lideri Özgür Özel MHP'nin planının "Öcalan'ın serbest kalması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi" olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesine verdiği röportajda CHP'li belediyelere yönelik SGK tarafından başlatılan haciz işlemlerinden, 2025 yılı asgari ücret tartışmalarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel, SGK’nın CHP’li belediyelerin hesaplarına blokaj koyarak sosyal yardımları engellediğini belirtti. Özel, “Cumhurbaşkanı ‘silkeleme’ diyor. Bunlar da kazanamadıklarını silkelemeye çalışıyorlar. Ulaşamadığı belediyeyi silkelemeye çalışıyor. Vatandaş bunları ilk seçimde sırtından silkeleyecek." dedi.

 Özel, asgari ücret beklentisinin 30-35 bin lira aralığında olduğunu ancak iktidarın 23 bin 500 lira seviyesini planladığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Eğer en düşük emekli maaşı da beklediğimizden düşükse asgari ücretli emekçilerle birlikte yeri göğü inleteceğiz. Ancak bu toplumsal katılımla mümkün. Emekli mitingi emeklilerin katılımıyla çok ses getirmişti. Toplumun sahiplenmesi önemli. Sadece Mecliste değil meydanlarda da ses yükselteceğiz"
Nefes'ten Deniz Zeyrek ve Mahmut Aydın'a açıklamalarda bulunan Özel, "Erdoğan iktidarını sürdürmek istiyor. Bunun tek yolu da TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararını alması. Belli ki son bir yıl içinde bu kararı aldırmak niyetindeler. Böyle bir hamle karşısında tavrınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kendileri seçim zamanında olacak diyor. Bu da Erdoğan’ın aday olamayacağı anlamına geliyor. Zaten Erdoğan AK Parti’nin adayı değil, MHP’nin adayı. Sürekli “Apo’yu da salalım, yeni bir Anayasa yapalım” diyor. “Bu ara da Erdoğan’ı yeniden seçelim.” Son bir yıl içinde erken seçim derse CHP bir erken seçim kararına imza atmaz. Atan atar, biz atmayız."

"Siz de Parlamenter sistem istiyorsunuz. Hadi buyurun geçelim" sorusuna da Özel şu cevabı verdi:

"Hemen getirsin koysun sandığı. Yeni Meclis’i oluşturalım, o Meclis’te parlamenter sistemi konuşalım. Öyle Anayasa masasına oturalım demekle olmaz. Ben otururum bana oy veren milyonlar oturmaz. Zehrin üzerine şeker kaplatmaya hiç niyetimiz yok. Erdoğan’la Anayasa yapmanın tek şartı var. A’dan Z’ye Anayasaya aykırılıklar ortadan kaldırılsın, oturalım konuşalım."

 

Etiketler özgür özel recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli MHP ak parti CHP abdullah öcalan
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