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Ukrayna ve Rusya, ikinci kez İstanbul'da masaya oturacak

Ukrayna ve Rusya, ikinci kez İstanbul'da masaya oturacak
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Ukrayna ve Rusya heyetleri, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda bir araya gelecek.

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine yarın İstanbul’da devam edilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılması planlanıyor." açıklamasını yaptı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşme öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim" dedi.

İstanbul’daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenskiy, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, 2022’den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul’da gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alırken Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer almıştı.

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Etiketler Rusya ukrayna heyet barış görüşmesi ateşkes
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