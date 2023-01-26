Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Ankara kulislerinde adaylık için öne çıkarken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Paçacı, partisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını belirterek, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" ifadelerini kullandı.



Tartışılan açıklamayı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kısa bir süre sonra görevinden istifa etti.

Paçacı açıklamasında, “Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.