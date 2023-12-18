  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı 2 bin 709 protokolle ilgili olarak muhalefete "sizin cemaat tarikat dediğiniz STK'larla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis'teki bütçe görüşmelerinde, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıkladı.

Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Muhalefet vekillerinin yoğun itirazları arasında konuşan Bakan Tekin "Bahsettiğiniz STK'lerle ilgili de bir şey paylaşayım" deyip şunları söyledi:

"Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda, 2023yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. 550 tanesi STK'larla. 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içinde sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."

Etiketler stk meb milli eğitim bakanlığı milli eğitim bakanı yusuf tekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama KYK yurdunda yine asansör faciası KYK yurdunda yine asansör faciası Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu