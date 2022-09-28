Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Yunanistana sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 4 saat sürdü. Son derece kritik olarak değerlendirilen MGK sonrasında yapılacak yazı açıklamada hangi konulara yer verileceği çok merak ediliyordu.

YUNANİSTAN'LA SON DURUM ELE ALINDI

MGK toplantısında beklendiği gibi Yunanistan'la Ege'de yaşanan son sorun da ele alındı. Toplantının ardından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak" denildi.