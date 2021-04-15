Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için dikkat çeken iddia

CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, muhalefetten peş peşe gelen açıklamalar adaylık konusunu bir kez daha alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili, "Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum." demişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleriyle ilgili, "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." yorumunu yaptı.

Öte yandan Akşener, kendisinin aday olup olmayacağı ile ilgili soruya "Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim." şeklinde yanıt verirken, "Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz. Hayrıhi ve şerrihi min Allahu teala." diye de ekledi.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?

Erken seçim tartışmalarının da yaşandığı şu günlerde, merak edilen konuların başında ise 'muhalefetin adayı kim olacak?' sorusu geliyor.

Araştırma şirketi Optimar'ın geçtiğimiz şubat ayı yayınladığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı geçen tüm adayları geride bırakırken, anket sonuçlarına göre kendisine en fazla yaklaşan isim yüzde 36,7'yle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. Erdoğan karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 34,6 alırken, onu yüzde 27'yle Meral Akşener izledi. Anketin son sırasında ise yine yüzde 27 ile Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Millet İttifakı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşes yazısında çarpıcı bir yorumda bulundu. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermeyeceğini söyleyen Selvi, cumhurbaşkanı adayını yine Akşener'in belirleyeceğini söyledi.