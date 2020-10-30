Muharrem İnce açıkladı! İşte Memleket Hareketi'nde yer alan isimler

Siyasetçi Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı. İnce, hareketinin yapacaklarını açıklarken kurucular kurulu üyelerini de duyurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız." dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız, başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz. Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz. Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz. Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.

KURUCULAR KURULU

Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, Tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti

Burak Hasar, Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, Yönetici

İlkay Yıldırım, Ekonomist sanayici

İpek Özkal, Siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, Makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, İhracatçı

Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınıza olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

DIŞ POLİTİKA

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusu.

PARTİYİ BÖLÜYOR İDDİALARI

Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim. Bence buraya bölüyor diyenler, bir dört işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız.

"CHP HER HAFTA BİR SKANDAL YARATIYOR"

Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bizim bir suçumuz yok. Bir hafta mafya lideri partiyi ziyaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak.

Parti kurmak çok kolay. Türkiye'de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Yeni siyaset yapmak lazım.

"DÜNYADA İLK BİZ YAPTIK"

Otobüs içinde 14-15 saat yaşıyoruz. Bunu dünyada ilk biz yaptık. Yeni bir siyaset yapma biçimi bu. Bunu bir gezelim. Millet bize parti kurmamızı söylerse gereğini yapacağız.

"HDP OLMASAYDI BÜYÜKŞEHİRLERİ ALAMAZDIK"

40 yılımı verdim partiye. Kahroluyorum böyle gördüğümde. İnsan çıkar millete bir umut verir. İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Öteden beri dediğim laf bu. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri.