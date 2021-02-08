Muharrem İnce CHP'den istifa etti!

Yeni bir parti kurma hazırlığındaki Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İnce, ''CHP artık bir tabeladan ibaret, yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler biz atanmış rektör istemiyoruz deyince sayın Erdoğan “yürekleri yetse cumhurbaşkanına da istifa diyecekler” dedi.

Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda.

Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor.



Toplumu karpuz gibi bölmüşler, herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne.

Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez.

Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız. Rahmetli Demirel'in tanımıyla konuşan bir Türkiye adaleti tesis edeceğiz ve bu ülkenin gençlerini teknolojiyle tanıştıracağız. Vicdan olacak her yaptığımız işte. Önce vicdan üretim olacak, üretim refahın tabana yayacağız.

Gelelim muhalefete. Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır.

"CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET"

Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP’dir. CHP artık bir tabeladan ibaret, benim hedefim 50+1.

Atatürk’ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Yöneticiler ile seçmen arasında derin bir uçurum oluşmuştur.

ATATÜRK’E KEFERE DİYENLERLE YOLUMU AYIRIYORUM

Cefasını çekenler başka sefasını sürenler başka. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmadı. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hâlâ Atatürkçüyüm. Hâlâ kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım.

ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum… Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk’e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum."

3 CHP'Lİ VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI

2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, Memleket Hareketi adıyla başlattığı parti kurma çalışmaları kapsamında Türkiye çapında gezilere çıkmış, 50 ili dolaşmıştı.

Muharrem İnce'nin ''Bunlar yapılsın, CHP'den istifa etmem'' dediği 3 şartı