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  4. 31 Ocak 2021 09:54

Muharrem İnce'den 3 vekilin istifasıyla ilgili açıklama

CHP'den istifa eden 3 milletvekiliyle ilgili açıklama yapan Muharrem İnce, "Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" dedi.

Muharrem İnce'den 3 vekilin istifasıyla ilgili açıklama
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"Memleket Hareketi"ni kurarak il gezilerine başlayan eski CHP milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" ifadelerini kullandı.

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