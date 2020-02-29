Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Yazıklar olsun

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında mesaj paylaşan İnce, “Sıvasız evlere, anaların yüreğine ateş düşmüş, memleket yangın yeri. Başkomutanım diye caka satan AKP Genel Başkanı 36 saat sonra çıkmış kürsüye gülüyor, daha vahimi o gülerken alkışlar patlıyor. Yazıklar olsun” ifadeleri kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Partili milletvekilleri ile buluşmasında yaptığı konuşmada espri yapması ve gülmesi tepki çekti.

Twitter'da #negülüyorsunerdoğan etiketi kısa sürede TT listesine girdi. Tweet sayısı 100 binin üzerine çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu nasıl kahkaha ?