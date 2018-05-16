Muharrem İnce'den ihale çıkışı: ''Kimse güvenmesin''

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir TV programında 24 Haziran seçimlerine ve ülke ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı. Bir gazetecinin ihalelerle ilgili sorusuna İnce, "Bütün ihaleleri gözden geçireceğim" dedi.



Muharrem İnce FOX TV’de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“GÖZDEN GEÇİRECEĞİM”

Bir gazetecinin “Köprülerden bahsederken fiyatlar çok fahiş ve hükümette bunların suç ortağı demiştiniz, köprülerle ilgili anlaşmaları gözden geçirecek misiniz, ihalelerle ilgili ne yapacaksınız?” sorusuna İnce, “Bütün ihaleleri tekrar gözden geçireceğim” cevabını verdi.

“İHALELERİ ALANLAR KİMSEYE GÜVENMESİN”

Muharrem İnce kamu ihaleleriyle ilgili olarak, “Şeker fabrikaları ve tekel fakrikaları ihalelerini alanlar hiçbir şeye güvenmesin. Hepsini gözden geçireceğim ve iptal edeceğim” dedi.