Mustafa Destici'den ortak liste açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere Cumhur İttifakı'nda yer alan 4 partinin kendi listelerinden gireceğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak, "Sırrı Sakık, 6'lı masanın HDP, yani Yeşil Sol Parti'nin desteği sayesinde iktidara geleceğini söylüyor. Sakık, cezaevinde PKK elebaşı Öcalan'ın ve tutuklu PKK'lıların genel afla serbest bırakılma vaadini dile getiriyor. Sakık ayrıca; Kılıçdaroğlu için de parantez açıyor. Şöyle söylüyor; 'Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.' Yani Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmesinde kapalı kapılar ardında demek ki sözler vermiş. Neymiş o sözler? 'İmralı canisi Öcalan dahil, cezaevindeki tüm arkadaşlarımız için genel af çıkacak, yurt dışındaki arkadaşlarımız geri dönecek' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi çıksın, Sakık'ın sözlerine cevap versin" diye konuştu.

"ŞEHİT İSTİSMARI YAPIYORSUN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısı sırasında mermi kovanları ile yaptığı konuşmaya değinen Destici, "İstanbul'da bir adli vakanın bütün detayları ile ortaya çıkmasına rağmen olabilecek en hukuksuz, en çirkin ve en ucuz şekilde, devletin partilerine komplo kurduğu iftirasıyla milletin kürsünün istismar edilmesini şiddetle kınıyorum. Meclis'in kürsüsünü işgal etmesini şiddetle kınıyorum. Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum. Hanımefendi senin partinin camının kırılmasıyla, milletimizin ve tüm Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kalbinde yaşattığı Ömer Halisdemir'in, Recep Haşatlı'nın ne alakası var? Sen kimsin, Recep Haşatlı kim, Ömer Halisdemir kim? Şehitlerimizle senin müflis siyasi manevralarının ne alakası var? Bu isimleri istismar etmeye utanmıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? PKK ile anlaşma yapmış bir siyasi organizasyonun içinde seçime giriyorsun, bir de utanmadan şehit istismarı yapıyorsun" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKIMIZDAKİ 4 SİYASİ PARTİ, KENDİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ İLE SEÇİME GİRECEK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, 'Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz' sorusuna "Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha önce de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde 3 parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki 4 siyasi parti, kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceğiz." yanıtını verdi.